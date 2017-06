Ramadan: Pontificio Consiglio dialogo interreligioso, “cristiani e musulmani: insieme per la cura della casa comune”

“Cari fratelli e sorelle musulmani, vogliamo assicurarvi della nostra solidarietà orante in questo tempo di digiuno nel mese di Ramadan e per la celebrazione conclusiva di ‘Id al-Fitr, estendendo a voi di cuore i nostri migliori auguri di serenità, gioia e abbondanti doni spirituali”. Inizia con queste parole il Messaggio augurale in occasione del mese del Ramadan (iniziato quest’anno intorno al 27 maggio, e per la festa di ‘Id al-Fitr che cade verso il 24 giugno) inviato dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso ai “musulmani del mondo intero” dal titolo “Cristiani e musulmani: insieme per la cura della casa comune”. Il documento porta le firme del presidente del Consiglio Pontificio, il cardinale Jean-Louis Tauran, e del segretario, Miguel Ángel Ayuso Guixot. Il Messaggio di quest’anno, vi si legge, “è particolarmente attuale e significativo: cinquant’anni fa, nel 1967, solo tre anni dopo l’istituzione di questo Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso da Papa Paolo VI, il 19 maggio del 1964, per la prima volta fu inviato un Messaggio per questa occasione. Negli anni seguenti, due Messaggi sono stati particolarmente importanti: quello del 1991, durante il pontificato di Papa Giovanni Paolo II, dal titolo ‘La via dei credenti è la via della pace’, e quello del 2013, nel primo anno di pontificato di Papa Francesco, dal titolo ‘La promozione del mutuo rispetto attraverso l’educazione’, entrambi firmati dai Pontefici stessi”.

“L’esperienza di entrambe le nostre comunità afferma il valore di questo Messaggio per promuovere cordiali relazioni tra vicini e amici cristiani e musulmani, offrendo riflessioni su sfide attuali e urgenti”.