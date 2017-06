Polonia: XXI incontro sulle rive del lago di Lednica, attesi 100mila giovani. Il tema è “Andate e amate”

“I giovani si aspettano dalla Chiesa una chiara testimonianza di fede e un linguaggio diretto”. Lo dice il portavoce dell’arcidiocesi di Varsavia don Przemyslaw Sliwinski riassumendo, in occasione del raduno annuale dei giovani a Lednica, gli esiti di un sondaggio effettuato in preparazione al Sinodo dei vescovi nel 2018. Il 21° incontro sulle rive del lago di Lednica, non lontano da Poznan che ha come titolo le parole “Andate e amate”, inizia oggi con il sacramento della penitenza somministrata ai giovani da decine di sacerdoti. Dopo la preghiera di mezzogiorno i partecipanti (alle ore 15) reciteranno la Coroncina alla Divina misericordia e ascolteranno la conferenza sul tema del raduno. Il primate di Polonia mons. Wojciech Polak, invitando i giovani alla manifestazione e alla messa domenicale, ha sottolineato che quest’anno la veglia di preghiera s’ispira alle parole di Papa Francesco pronunciate durante la Gmg2016 di Cracovia. Il messaggio di Papa Francesco ai giovani di Lednica verrà trasmesso sui megaschermi al termine della celebrazione serale dell’eucaristia. I giovani procederanno poi alla solenne “scelta di Cristo” e a mezzanotte attraverseranno la simbolica Porta del terzo millennio. Gli organizzatori si aspettano oltre 100mila giovani non solo dalla Polonia ma anche da Italia, Portogallo, Germania, Usa, e Gran Bretagna.