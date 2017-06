Polonia: plenaria dei vescovi su pastorale, liturgia e famiglie. Affidamento del Paese al cuore di Maria

Chiesa in Europa

La 376ma plenaria dell’episcopato polacco prevista il 6-7 giugno prossimo a Zakopane avrà un carattere particolarmente solenne. I vescovi nel pomeriggio di martedì nel santuario della Madonna di Fatima di Krzeptowki rinnoveranno l’Atto di affidamento della Polonia al Cuore immacolato di Maria, celebrato per la prima volta a Czestochowa nel settembre del 1946, nel ricordo della consegna del mondo alla Madonna nel 1942 da parte di Pio XII, ispirato dalle apparizioni di Fatima. Le celebrazioni di Krzeptowki “in occasione del centesimo anniversario delle apparizioni avranno il carattere nazionale”, sottolinea il segretario dei vescovi polacchi mons. Artur Mizinski, il quale rileva inoltre la partecipazione alla cerimonia del Presidente della Repubblica Andrzej Duda e di numerosi rappresentanti del governo. Ad aprile il Parlamento polacco ha approvato la delibera sulla “particolare importanza” delle apparizioni di Fatima per la Polonia. Durante la celebrazione verrà ricordato, inoltre, il 20o anniversario della visita a Zakopane di Giovanni Paolo II. Il programma della plenaria è focalizzato su tre questioni principali: il nuovo programma pastorale della Chiesa polacca, le questioni liturgiche e il direttorio per la pastorale delle coppie e delle famiglie di cui uno di capitoli, ampiamente discusso, sarà dedicato all’accompagnamento delle coppie “irregolari”.