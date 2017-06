Papa Francesco: “Promuoviamo con coraggio tutti i mezzi necessari per proteggere la vita dei nostri bambini”

“Promuoviamo con coraggio tutti i mezzi necessari per proteggere la vita dei nostri bambini”. Così il tweet del Papa lanciato dall’account @Pontifex per la “Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni” che ricorre questa domenica. La Giornata è stata istituita nel 1982 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di “riconoscere il dolore sofferto dai bambini in tutto il mondo, vittime di abusi fisici, psicologici ed emotivi”.

