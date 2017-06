Papa Francesco: i responsabili delle nazioni pongano fine al commercio delle armi

Un nuovo appello all’eliminazione del commercio delle armi. Lo rivolge Papa Francesco nel videomessaggio per l’intenzione di preghiera per il mese di giugno. “È un’assurda contraddizione – afferma il Papa – parlare di pace, negoziare la pace e, allo stesso tempo, promuovere o consentire il commercio di armi”. Francesco si domanda: le guerre sono davvero nate “per risolvere problemi oppure sono guerre commerciali per vendere queste armi illegalmente, affinché i mercanti di morte ne escano arricchiti?”. Da qui l’appello: “Risolviamo questa situazione”. Con l’invito a pregare “insieme per i responsabili delle nazioni, perché s’impegnino con decisione per porre fine al commercio delle armi, che causa tante vittime innocenti”.