Papa Francesco: al Rinnovamento carismatico, “la pace è possibile se siamo in pace tra noi”. “Vogliamo essere una diversità riconciliata”

Foto Siciliani-Gennari/SIR

“Grazie per la testimonianza che date qui, oggi. Fa bene a tutti, fa bene anche a me”. Papa Francesco ha svolto un’ampia riflessione nel corso della Veglia di Pentecoste del Rinnovamento carismatico al Circo Massimo di Roma. Riferendosi al brano biblico della Pentecoste, ha detto: “Oggi siamo qui, come in un cenacolo, ma a cielo aperto, perché non abbiamo paura”. Il Papa ha proseguito, più volte interrotto dagli applausi, ricordando la natura ecumenica del movimento: “stringete legami di amicizia, di unità per la missione”; la missione di “annunciare l’amore del Padre per tutti”. “Dimostrate – ha proseguito il Pontefice – che la pace è possibile, ma essa è possibile se siamo in pace tra noi”. Papa Bergoglio ha ricordato che “esistono differenze” tra le confessioni cristiane, ma “noi vogliamo essere una diversità riconciliata”, espressione che, ha ricordato, “non è mia ma di un luterano”. Francesco ha quindi parlato del Rinnovamento carismatico e pentecostale come di “una corrente di grazia”.