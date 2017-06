Papa Francesco: ai leader evangelici, “camminiamo insieme”

foto SIR/Marco Calvarese

“Vi ringrazio tanto per questo saluto, anche per questo disturbo che voi avete preso per salutarmi. Grazie per quello che fate lavorando per l’unità dei cristiani, tutti insieme, come il Signore vuole. Camminiamo insieme, facciamo l’aiuto ai poveri insieme, carità insieme, educazione insieme. Tutti insieme. E che i teologi lavorino da parte loro e ci aiutino. Ma noi sempre in cammino, mai fermi, mai fermi… e insieme. Questo è quello che io mi auguro, e vi ringrazio perché so che voi lo fate. Vorrei finire come fratelli pregando il Padre Nostro, ognuno nella sua lingua. Possiamo farlo?”. Questo il saluto rivolto stamani da Papa Francesco a un gruppo di leader evangelici convenuti a Roma per la Veglia di Pentecoste. Il Papa li ha incontrati a poche ore dall’incontro in occasione del “Giubileo d’Oro” del Rinnovamento Carismatico cattolico. Vi parteciperanno carismatici provenienti da tutto il mondo e, per esplicita volontà del Papa, saranno presenti anche esponenti del mondo evangelico e pentecostale.