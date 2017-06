Papa Francesco: a Pontificie Opere Missionarie, ottobre 2019 “mese di preghiera e riflessione sulla missio ad gentes”

“Rinnovarsi richiede conversione, richiede di vivere la missione come opportunità permanente di annunciare Cristo, di farlo incontrare testimoniando e rendendo gli altri partecipi del nostro incontro personale con Lui”. Lo ha affermato questa mattina Papa Francesco incontrando i partecipanti all’Assemblea generale delle Pontificie Opere Missionarie svoltasi in questi giorni a Roma. “Ho accolto con molto favore la vostra proposta, elaborata assieme alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, di indire un tempo straordinario di preghiera e riflessione sulla missio ad gentes”, ha rivelato il Papa, annunciando che “chiederò a tutta la Chiesa di dedicare il mese di ottobre dell’anno 2019 a questa finalità, perché in quell’anno celebreremo il centenario della Lettera Apostolica ‘Maximum illud’, del Papa Benedetto XV”. “II mese straordinario di preghiera e riflessione sulla missione come prima evangelizzazione – ha proseguito – servirà a questo rinnovamento della fede ecclesiale, affinché al suo cuore stia e operi sempre la Pasqua di Gesù Cristo, unico Salvatore, Signore e Sposo della sua Chiesa”.