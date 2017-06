Meic: Assisi, assemblea nazionale su “La gioia del Vangelo e le culture del nostro tempo”

“La gioia del Vangelo e le culture del nostro tempo. Laici credenti in una Chiesa in riforma”: è il tema della XIII assemblea nazionale del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) che ha preso avvio ieri ad Assisi. Questa mattina è prevista la relazione del presidente nazionale, Beppe Elia; i lavori proseguiranno fino a domani con le conclusioni e la proclamazione degli eletti al Consiglio nazionale. Ad Assisi sono presenti i delegati di tutti i gruppi locali del Meic, impegnati nella discussione delle linee programmatiche dell’associazione per il prossimo triennio. I lavori dell’Assemblea sono stati aperti ieri dalla prolusione di Giuseppe Savagnone, e da un intervento di Matteo Truffelli, presidente nazionale Ac. La celebrazione eucaristica di questa mattina è stata presieduta dal nuovo assistente generale dell’Azione cattolica, il vescovo di Foligno Gualtiero Sigismondi. “Nel Meic c’è una grande riserva di competenze e di disponibilità al servizio per la Chiesa italiana”, ha spiegato Elia. “In questi ultimi anni ho raccolto davvero molti segnali positivi dai nuovi gruppi che si sono costituiti e dalla presenza vivace che molti altri continuano a mantenere nella loro Chiesa locale e nei territori dove operano. Ci stiamo impegnando in un cammino di rinnovamento radicale e abbiamo già raggiunto traguardi importanti”.