Festival di Orvieto: al via la XII edizione. Tema: “Relazioni e narrazioni nel segno della Buona Notizia”

XII edizione a Orvieto per il Festival arte e fede (Festivalartefede.it), dal 4 al 18 giugno 2017. “Il Festival – spiega il direttore Alessandro Lardani – è in preparazione per la Festa del Corpus Domini, nel senso più vero di ‘Pane e Cultura’ come alimento per noi, per la città e la comunità. Una buona notizia non per evadere, ma piuttosto per in-vadere spazi vuoti e tristi del nostro cuore e delle nostre realtà ricominciando con speranza a costruire relazioni e narrazioni nel segno della buona notizia”. Dodici appuntamenti, dal cinema al teatro, dal giornalismo alle comunicazioni sociali. Tra gli ospiti: il direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio (8 giugno), sul tema “Narrare l’uomo e il quotidiano nella logica della Buona notizia”, il comico Paolo Cevoli (7 giugno), che narrerà la Bibbia in chiave teatrale, e suor Cristina (12 giugno), nota al grande pubblico dopo la partecipazione a “The Voice of Italy”. In dialogo poi con mons. Dario Edoardo Viganò (9 giugno), prefetto della Segreteria per la Comunicazione Santa Sede, sul tema “Vangelo e Buona comunicazione nell’era digitale”; interverrà anche Luca Tomassimi, fondatore e presidente Vetrya. Sarà al Festival inoltre lo spettacolo “Vedere per Credere. Credere per Vedere” di Guido Barlozzetti (10 giungo), così come una rassegna cinematografica con i film: “Paterson” di J. Jarmush, “Silence” di M. Scorsese, “Ho amici in Paradiso” di F.M. Cortese – presenti il regista e i ragazzi del Don Guanella – e “Vedete sono uno di Voi” di E. Olmi. Proiezione speciale poi del doc “San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D” di Sky e Centro Televisivo Vaticano. Il Festival è organizzato dall’associazione culturale Iubilarte, con il Comune di Orvieto e la diocesi di Orvieto-Todi, con il patrocinio della Regione dell’Umbria e dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei.