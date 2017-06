Diocesi: Udine, stasera in cattedrale mons. Mazzocato presiede la veglia di Pentecoste con la testimonianza del sacerdote siriano Hadad

Sarà “Testimonianza del laico, cioè del cristiano, nel mondo di oggi” il tema della veglia di Pentecoste che l’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, presiederà stasera, alle 20, in cattedrale. La celebrazione, che sarà trasmessa in diretta sull’emittente diocesana “Radio Spazio”, “vedrà raccogliersi attorno a mons. Mazzocato – si legge in una nota – tutti gli aderenti a movimenti, associazioni ed aggregazioni laicali che compongono la Consulta diocesana dei laici associati”. Sarà “un momento intenso di preghiera – sottolinea la direttrice della Consulta, Nella Dosso – che intende anche testimoniare una forte comunione fra le diverse realtà ecclesiali e la loro vicinanza al pastore della Chiesa udinese”. La veglia si colloca a conclusione della novena che la Consulta dei laici sta vivendo con grande partecipazione da venerdì 26 maggio. “Un percorso – prosegue la nota – all’insegna della preghiera, ma anche della comunione e unità tra le diverse realtà e l’intera Chiesa udinese”. Nel corso della novena sono stati raccolti fondi da destinare al progetto “Aleppo. Aiutiamo le famiglie cristiane a sopravvivere” promosso da “Aiuto alla Chiesa che soffre”. “Sono 35mila i cristiani che ad oggi vivono nella martoriata città siriana (erano 120 mila nel luglio 2012)”, viene ricordato nella nota. “Grazie alle offerte raccolte saranno portati aiuti di casa in casa a 2000 famiglie che hanno urgente bisogno di cibo, acqua potabile, indumenti e medicinali”. Durante la veglia porterà la sua testimonianza il sacerdote siriano, mons. Mtanious Hadad, archimandrita della Chiesa melkita.