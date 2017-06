Diocesi: Pescara-Penne, domani ottava edizione della “Festa dei popoli”

Sarà “Apri il tuo mondo al mondo” il tema della “Festa dei popoli” che si terrà domani, domenica 4 giugno, a Pescara. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dall’arcidiocesi di Pescara-Penne con il contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Pescara. A partire dalle 11, in piazza Salotto, 17 delegazioni di diversi Paesi del mondo e 25 associazioni del territorio animeranno la giornata con musica, laboratori, attività e “tanta voglia di costruire legami e amicizia – spiega don Marco Pagniello, direttore della Caritas diocesana”. “In questo clima di chiusura nei confronti dell’altro, la ‘Festa dei popoli’ è senza dubbio un’occasione per aprirci e parlare in maniera diversa di immigrazione”, aggiunge don Pagniello, per il quale “vogliamo continuare a dire che c’è la possibilità di incontrarsi e sperimentare concretamente l’integrazione e che questa rimane l’unica via per governare un fenomeno che ci attraversa e ci attraverserà indipendentemente dalle nostre scelte”. Per le 17.15 è in programma la preghiera interreligiosa, mentre la sfilata dei popoli anticiperà il grande concerto finale dell’orchestra de “La notte della Taranta”. “Una scelta non casuale – spiega Luigina Tartaglia, responsabile della promozione mondialità di Caritas e coordinatrice della manifestazione – visto l’impegno e il sostegno alla solidarietà e all’intercultura che il gruppo musicale esprime attraverso una fondazione dedicata”.