Diocesi: Padova, questa sera mons. Cipolla nella veglia di Pentecoste apre il Sinodo diocesano dei giovani

Sarà la veglia di Pentecoste che il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, presiederà questa sera, alle 18.30, in cattedrale, a dare inizio al Sinodo diocesano dei giovani padovani. Annunciato da mons. Cipolla nel corso della Gmg di Cracovia, il Sinodo diocesano dei giovani proseguirà fino a sabato 19 maggio 2018, con la Pentecoste. “In questi mesi abbiamo incontrato molti giovani delle parrocchie, dei movimenti e delle associazioni – racconta il coordinatore del Sinodo, don Paolo Zaramella – e tramite loro stiamo raggiungendo anche molti altri coetanei che non frequentano le parrocchie o che non credono”. “Stiamo coinvolgendo anche alcune realtà che si occupano di disabilità, il carcere, le nostre missioni, proprio per rendere capillare e diffusa la partecipazione a questo Sinodo che – aggiunge il sacerdote – vede i giovani protagonisti, a cui viene chiesto di mettersi in gioco e di guardare alla vita della Chiesa con responsabilità e con creatività”. In un’intervista, nello “Speciale Sinodo”, per il settimanale diocesano “La Difesa del popolo”, mons. Cipolla ripone molta fiducia nei giovani: “la loro forza, energia, formazione… sapranno portare la nostra Chiesa su sentieri nuovi e migliori. Non c’è futuro senza di loro. Non li abbandonerò, ma non voglio neanche bloccarli nelle mie visioni. Vorrei che andassero avanti responsabili, liberi, audaci. Vorrei che tutti li sostenessimo con la nostra stima, fiducia, affetto. Cammineremo insieme”.