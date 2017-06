Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, stasera a Poggiomarino la veglia di Pentecoste con mons. Giudice

Il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, monsignor Giuseppe Giudice, presiederà nella serata di oggi, sabato 3 giugno la veglia diocesana di Pentecoste coordinata dalla Consulta delle aggregazioni laicali. La celebrazione, con inizio alle 20.30, si svolgerà a Poggiomarino, nell’area delle opere parrocchiali della comunità dei santi Sposi. “Carissimi, vi attendo tutti alla veglia di Pentecoste”, ha scritto mons. Giudice in un messaggio alla diocesi per invitare alla partecipazione. “Voglio ricordare sempre di più, a me e a voi, che la missione nasce dalla comunione”, prosegue il vescovo, secondo cui “il nostro popolo, la terra dell’Agro, ha urgente bisogno di vederci insieme: un popolo nuovo – presbiteri, diaconi, religiose, religiosi, vescovo – insieme per poter donare il Vangelo”. “Da soli, non in comunione, non andiamo da nessuna parte e portiamo solo noi stessi. Invochiamo lo Spirito e accogliamolo come fonte della comunione e della missione. Non opponiamo resistenza allo Spirito! Non celebriamo le nostre piccole veglie”, ammonisce mons. Giudice, che aggiunge: “Chiediamo allo Spirito che venga ad amalgamarci per poter dire parole evangeliche al nostro territorio. Insieme, si può! Solo insieme si può”. “Maria, Maestra di comunione, ci accompagni e ci indichi la strada”, conclude il vescovo.