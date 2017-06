Diocesi: Cagliari, firmato protocollo d’intesa con Ufficio scolastico regionale per progetti di alternanza scuola-lavoro

“Una forte alleanza educativa al servizio degli studenti”. È questo lo spirito con cui l’Ufficio scolastico regionale della Sardegna e l’arcidiocesi di Cagliari hanno siglato il protocollo d’intesa per la realizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro all’interno di strutture del mondo ecclesiale, come enti ecclesiastici, istituzioni culturali, oratori, associazioni di volontariato e movimenti ecclesiali, enti educativi, fondazioni onlus diocesane e comunità religiose. La firma del protocollo è avvenuta giovedì 1° giugno nei locali della curia diocesana di Cagliari, alla presenza dell’arcivescovo, monsignor Arrigo Miglio, e di Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Come riferisce una nota dell’arcidiocesi, “entrambi, nei loro interventi prima della firma del documento, hanno sottolineato l’importanza della promozione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’interno del cammino di formazione degli studenti e hanno messo in luce l’opportunità data dalla condivisione del patrimonio di cultura, esperienze, professionalità, presente negli enti ecclesiali”. “Gli enti ecclesiali – prosegue la nota – possono concorrere in modo significativo a portare avanti le finalità essenziali dell’alternanza scuola lavoro, realizzando modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica e mettendo in relazione l’offerta formativa scolastica con la vita sociale e culturale del territorio”. Diverse esperienze di alternanza sono già in atto in varie realtà ecclesiali, come Caritas, oratori, archivio e radio diocesana.