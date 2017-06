Cultura: Orvieto, dal 4 giugno il Festival internazionale Arte e Fede

Torna ad Orvieto, per il Corpus Domini, il Festival internazionale Arte e Fede. La manifestazione, che da dodici anni regala alla città spettacoli, musica, incontri e storie di vita sarà di scena dal 4 al 18 giugno accompagnando la città in un “percorso culturale” verso la festività del Corpus Domini. “Relazioni e narrazioni nel segno della Buona Notizia” questo il titolo della XII edizione. Una scelta, quella del direttore artistico del festival Alessandro Lardani, non casuale perché, riprendendo le parole di Papa Francesco, “se comunichiamo indossando gli occhiali della Buon Notizia, non concediamo al male l’ultima parola. In questa luce ogni nuovo dramma che accade nella storia del mondo diventa anche scenario di una possibile buona notizia, dal momento che l’amore riesce sempre a trovare la strada della prossimità e a suscitare cuori capaci di commuoversi, volti capaci di non abbattersi, mani pronte a costruire”.

Tra i personaggi ospiti del Festival ci saranno suor Cristina, diventata nota a livello internazionale con la seconda edizione del Talent Show “The Voice of Italy” (12 giugno ore 21 in Duomo), Paolo Cevoli, noto comico di Zelig, che narrerà la Bibbia in chiave teatrale (7 giugno in Piazza del Duomo). E poi ancora, ci sarà spazio per il Cinema ed altri incontri con un focus sulla ricerca e l’importanza della buona comunicazione nell’era della cosidetta post-verità. In questo ambito, tra gli ospiti Marco Tarquinio, direttore di Avvenire (8 giugno, ore 18, nella cappella di San Brizio in duomo), con “Narrare l’uomo e il quotidiano nella logica della Buona notizia”, e mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, che il 9 giugno alle 18 in duomo terrà l’incontro dal titolo “Vangelo e Buona comunicazione nell’era digitale” in dialogo con Luca Tomassimi (fondatore e presidente Vetrya). In programma, anche lo spettacolo “Vedere per Credere. Credere per Vedere” di Guido Barlozzetti. A fare da cornice al Festival, una mini rassegna cinematografica presso il Cinema Corso di Orvieto, incentrata sul tema “Narrazioni nel segno della Buona Notizia”. Ad ampliare l’offerta culturale, il docu-film “San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D”, una produzione Sky e Centro Televisivo Vaticano sulle quattro basiliche romane. Il Festival è organizzato e promosso dall’Associazione culturale Iubilarte, in stretta collaborazione con il comune di Orvieto– assessorato alla Cultura – e la diocesi di Orvieto-Todi.