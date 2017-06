Cina-Musei Vaticani: collaborazione culturale. Donate due opere del maestro Zhang Yan

“Nell’ambito del dialogo tra i Musei Vaticani e il ‘China Culture Industrial Investment Fund’, aperto con l’intento di creare forme di collaborazione culturale, nella mattinata di mercoledì 31 maggio 2017 il Santo Padre ha ricevuto Zhu Jiancheng, segretario generale del ‘China Culture Industrial Investment Fund’ e i rappresentanti dei Musei Vaticani. Le due Istituzioni condivideranno le proprie competenze in materia di studio, ricerca e restauro, per valorizzare la Collezione Cinese dei Musei Vaticani. Per l’occasione Zhu Jiancheng ha donato due quadri del maestro Zhang Yan ai Musei Vaticani”. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana, informando che le due opere sono realizzate con pittura ad olio: la prima risale al 1993 e si intitola “Iron Staff Lama”; la seconda, del 2013, si intitola “The Cradling Arm”.