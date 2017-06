Chiese di Sicilia: Canicattì, il 6 giugno al santuario della Madonna della Rocca la Giornata sacerdotale mariana regionale

Il santuario della Madonna della Rocca, a Canicattì, dove sono custodite le spoglie mortali del venerabile padre Gioacchino La Lomia, ospiterà martedì 6 giugno, la Giornata sacerdotale mariana regionale della Conferenza episcopale siciliana (Cesi). “È bello ritrovarci insieme per il nostro appuntamento annuale che ormai, da tradizione, celebriamo non solo come momento di fede e di formazione ma anche come gioia di vivere in fraternità e amicizia”, scrive il card. Montenegro in un messaggio ai vescovi e a tutti i presbiteri delle Chiese di Sicilia. Ricordando l’esempio del frate cappuccino che “nella povertà trovò la vera ricchezza facendo la sua scelta con gioia, senza rimpianti, senza titubanze”, Montenegro rileva che “la città di Canicattì ci ricorda anche la figura di Rosario Livatino, ‘martire della giustizia e, indirettamente, anche della fede’”. La giornata prenderà il via alle 9.30 con l’accoglienza dei presbiteri a cura dei gruppi religiosi locali. Dopo il saluto del cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, e di monsignor Carmelo Cuttitta, segretario della Cesi e presidente della Commissione presbiterale siciliana, alle 10 Bruna Costacurta, docente emerito di esegesi dell’Antico Testamento presso la Pontificia Università Gregoriana, proporrà la riflessione sul tema “La sequela indicata da Maria: un cammino di libertà”. Alle 11.30 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania e presidente della Cesi.