Caritas: dossier di “Scarp de’ tenis”, “lascereste affogare i migranti?”. Nel numero di giugno intervista con Gianni Minà

“Prendere o lasciare: voi li lascereste affogare?”: è dedicata all’emergenza-migranti la copertina del nuovo numero di “Scarp de’ tenis”, in edicola da oggi sabato 3 giugno. “Aperto il primo corridoio umanitario con l’Etiopia: grazie a Comunità di Sant’Egidio e Caritas Italiana 500 profughi – si legge nella presentazione – arriveranno nel nostro Paese su un regolare volo di linea per essere accolti e supportati da una rete di famiglie e parrocchie. Intanto non si placa la bufera sulle ong che salvano le persone in mare: ‘Agiamo su indicazione della Guardia costiera’, spiegano Save the Children e Medici senza frontiere. “Scarp de’ tenis” è il mensile della strada promosso da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana; diretto da Stefano Lampertico, è il più diffuso street magazine italiano. Nel numero di giugno è poi presente sulla “solidarietà secondo le Chiese non cattoliche”: si tratta di un viaggio della rivista tra le iniziative di carità messe in campo da alcune delle Chiese cristiane non cattoliche presenti a Milano e nel Nord Italia. “Ne esce un quadro ampio che racconta tutta la bellezza della solidarietà”. Scarp incontra quindi il giornalista Gianni Minà: che racconta l’intervista di dodici ore al leader cubano Castro a casa Marquez, l’amicizia con Maradona e Cassius Clay, il ricordo di Jannacci e la stima per il Papa.