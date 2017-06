Ue: Tusk e Juncker a Tallin per l’avvio del semestre di presidenza affidato all’Estonia

(Bruxelles) Arrivano oggi in Estonia le più alte cariche dell’Unione europea per partecipare agli eventi che preparano l’inizio, il 1° luglio, del semestre di presidenza estone del Consiglio dell’Unione europea, che si è data come emblema quello dell’“unità attraverso l’equilibrio”. Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk parteciperanno in questi giorni a una serie di incontri con il primo ministro Jüri Ratas, “per discutere la preparazione dei summit Ue che si svolgeranno nel semestre”, spiega una nota diffusa da Tallin e di questioni di attualità riguardanti “migrazioni, clima, politica di difesa”. Tusk incontrerà anche la presidente Kersti Kaljulaid. In agenda anche incontri tra membri della Commissione europea e del governo estone, il presidente del parlamento Eiki Nestor e altri leader politici. Stasera si svolgerà la cerimonia ufficiale di apertura al Kultuurikatel e a seguire, sulla piazza della Libertà di Tallin, un grande concerto aperto a tutti. Il primo ministro estone, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, rivolgeranno un saluto ai presenti. Domani invece il capo del governo e il presidente della Commissione europea incontreranno i giornalisti alle 10.45. Gli eventi di stasera e la conferenza stampa domani saranno in diretta streaming sul sito del semestre estone eu2017.ee. Settimana prossima il governo estone discuterà il programma semestrale nell’ambito della plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo.