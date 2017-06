Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Migrazioni, Italia insiste, “solidarietà europea”. Confindustria, Pil cresce, il lavoro no

Emergenza migrazioni: ministro Minniti, “vertice europeo oggi a Berlino affronti il tema dell’accoglienza profughi”

Il messaggio arrivato dall’Italia a Bruxelles è in discussione in queste ore nelle sedi Ue, ma il tema comincia a essere preso in considerazione anche in alcune capitali europee: ieri infatti il governo italiano ha trasmesso alla Commissione Juncker, rappresentata dal commissario Avramopoulos, una nota nella quale si chiede un intervento urgente e solidale per l’Italia, che in poche ore sta accogliendo 12mila migranti, tratti in salvo nel Mediterraneo da 22 navi che operano in operazioni search and rescue per il salvataggio dei profughi. Una situazione definita “insostenibile” dallo stesso premier Gentiloni, tanto da ipotizzare il divieto di approdo alle navi che non battono bandiera italiana. I porti di Reggio Calabria, Corigliano Calabro, Vibo Valentia, Porto Empedocle, Messina, Palermo, Trapani, Brindisi sono allo stremo e, soprattutto, la successiva accoglienza sta creando problemi seri all’Italia. Il ministro dell’Interno, Minniti, ieri ha spiegato: “Ho sempre detto e ripetuto che non si può separare l’imperativo morale della salvezza in mare di vite umane dall’obbligo di provvedere alla loro accoglienza. Farlo significherebbe piegarsi a un’ipocrisia che non mi appartiene”. Ma l’Italia ora si trova a “fronteggiare una pressione fortissima, che sosteniamo da soli. Da tempo ripeto che la questione dei migranti è una questione europea. Abbiamo quindi deciso per un atto formale che non faccia più percepire questa affermazione come una semplice petizione di principio o, peggio, un ululato alla luna. Abbiamo dimostrato in questi mesi di essere persone serie sul problema dei migranti e dunque ora chiediamo che l’Europa faccia sul serio con noi”. L’ambasciatore Massari in serata ha riferito del colloquio con Avramopulos: “Con molta franchezza abbiamo spiegato al Commissario che il tempo è finito. Che l’Italia non auspica ma attende entro i prossimi giorni, a cominciare dal vertice dei ministri dell’Interno della prossima settimana a Tallin, segnali concreti che dimostrino che si intende passare dalla solidarietà di facciata a quella concreta”. L’Italia chiede un’azione concreta sul versante della prima accoglienza, di procedere con i ricollocamenti dei migranti giunti in Italia e fondi ulteriori per la guardia costiera libica per poter a sua volta affrontare l’emergenza sulle coste nord africane. Minniti ha insistito affinché il vertice europeo di oggi a Berlino, in preparazione del G20 di Amburgo, affronti la questione.

Roma: bambina di 9 anni morta per morbillo. Non era stata vaccinata. Da Ricciardi (Iss) appello ai medici

Aveva 9 anni ed è deceduta il 28 aprile, dopo dieci giorni di ricovero, all’Ospedale Bambino Gesù di Roma a causa di complicanze dovute al morbillo. La bambina non era stata vaccinata pur essendo affetta da una malattia genetica. La conferma viene dallo stesso nosocomio. Si profilerebbe dunque un nuovo caso di decesso legato alle mancate vaccinazioni. La piccola era affetta da cromosopatia, che non è incompatibile con la vaccinazione contro il morbillo. Le complicanze riportate, hanno spiegato i sanitari, sono state polmonite e insufficienza respiratoria. Secondo il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, la bambina “avrebbe potuto essere vaccinata e avrebbe potuto salvarsi”. La vaccinazione sarebbe stata anzi “molto più utile, perché i bambini a rischio per particolari patologie sono quelli per i quali la vaccinazione è maggiormente indicata. La piccola si sarebbe potuta salvare se fosse stata immunizzata contro il morbillo”. Quindi “un richiamo a tutti i medici affinché vaccinino i bambini a rischio”.

Economia: Confindustria rialza le stime del Pil per il 2017 e il 2018. Ma resta il problema della disoccupazione

Il Centro studi di Confindustria ha rivisto le stime sul Prodotto interno lordo per il 2017, indicando una crescita di +1,3% contro il precedente 0,8%. Rivedute al rialzo anche le previsioni per il prossimo anno: per il 2018 si segnala +1,1% rispetto al precedente 1,0%. La crescita pare sollecitata dai buoni esiti delle esportazioni e da un aumento degli investimenti produttivi. Lo stesso Centro studi confindustriale segnala però la drammatica situazione occupazionale: “Non bisogna dimenticare che in Italia ci sono 7,7 milioni di persone cui manca il lavoro, in tutto o in parte”.

Australia: card. Pell chiamato a rispondere di reati sessuali. Il prelato: “difenderò strenuamente la mia innocenza”

Arriva dalla giustizia australiana la notizia secondo cui il cardinale George Pell, Prefetto per gli Affari economici della Santa Sede, già arcivescovo di Melbourne e Sydney, è incriminato per reati sessuali risalenti agli anni ’70, durante la permanenza nel Paese. Gli avvisi di reato sono stati notificati al cardinale che dovrà comparire dinanzi ai giudici australiani il prossimo 18 luglio. Il card. Pell ha diffuso una nota in cui si afferma: “Non ho mai commesso sevizie sessuali su minori”; riferisce poi che si recherà nel suo Paese per poter “difendere strenuamente la mia innocenza”.

Cybersicurezza: Nato pronta a intervenire per la difesa degli Stati membri. Sotto attacco Ucraina, Italia e Usa

La Nato è pronta a intervenire in caso di cyber attacco contro uno dei suoi Stati membri. Lo dichiara il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, all’indomani dell’ultima epidemia informatica. “Stiamo rafforzando le difese informatiche di entrambe le reti della Nato, ma stiamo anche aiutando gli alleati a rafforzare le proprie difese”. L’Ucraina risulta essere il Paese più colpito nell’attacco di virus informatici registrato martedì; il secondo Paese più colpito dall’attacco sarebbe l’Italia. La conferma viene dai ricercatori di Eset, produttore europeo di software per la sicurezza digitale. Colpiti inoltre Israele, Serbia, Stati Uniti, Romania. Secondo Eset il focolaio da cui è partita l’epidemia sarebbe MeDoc, software per la contabilità compromesso dai cyber-criminali, utilizzata diffusamente in numerose aziende in Ucraina.