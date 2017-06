Sicurezza in Europa: Commissione indica nuove misure “contro terrorismo, radicalizzazione e minaccia informatica”

Bruxelles: Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione Ue (foto SIR/CE)

(Bruxelles) “I recenti attentati hanno evidenziato ancora una volta la necessità di intensificare le iniziative congiunte a livello di Unione europea per combattere efficacemente il terrorismo, l’odio e l’estremismo violento”. In questo contesto, la Commissione presenta oggi alcune misure adottate a livello di Ue “per contrastare la radicalizzazione, il terrorismo e la criminalità e il loro finanziamento, nonché la minaccia informatica” e illustra i “prossimi passi da compiere verso l’interoperabilità dei sistemi di informazione”. Il primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, dichiara in proposito: “L’Europa deve far fronte contemporaneamente alle sfide in materia di sicurezza e alle minacce terroristiche tramite nuove azioni a livello di Unione europea e un’accelerazione delle iniziative attualmente in corso per proteggere i nostri cittadini. Con il sostegno dei leader nazionali, la Commissione oggi ha esaminato ciò che è stato fatto finora, in particolare nella lotta alla radicalizzazione e al finanziamento del terrorismo”. Timmermana aggiunge: “Stiamo inoltre proponendo ulteriori misure per far sì che l’Europa resti un luogo sicuro, ad esempio rafforzando l’interoperabilità delle banche dati dell’Ue in materia di sicurezza e migliorando la nostra risposta agli attacchi informatici”.