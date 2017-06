Religiosi: Firenze, primi diplomati al corso di prevenzione abusi su minori. Diventerà un master universitario

Si sono diplomati alla Facoltà teologica dell’Italia centrale di Firenze i primi 13 religiosi che hanno seguito il corso di prevenzione degli abusi sui minori realizzato in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana, iniziato a dicembre 2016. “Primo in Italia, il corso dal titolo ‘Safeguarding: il nostro impegno per la tutela dei minori’ dedicato alla prevenzione degli abusi sessuali, è basato sul programma e-learning del Centre for Child Protection (Ccp) della Pontificia Università Gregoriana”. “Grazie al corso – si legge in una nota – i diplomati hanno acquisito competenze specifiche per analizzare criticamente tutti i temi relativi alla tutela dei minori, alla prevenzione e alla gestione degli abusi. I partecipanti inoltre sapranno relazionarsi adeguatamente con le vittime di abuso sessuale e con le loro famiglie, ma soprattutto sapranno operare nell’ambito della prevenzione e della tutela dei minori”. Il programma formativo è stato realizzato in parte con lezioni frontali e in parte a distanza attraverso un’apposita piattaforma realizzata dal Centre for child protection con le indicazioni della Commissione pontificia per la tutela dei minori. Il prossimo anno il corso sarà trasformato in un vero e proprio master della Facoltà teologica dell’Italia centrale, sempre in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana.