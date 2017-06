Regno Unito: Davis (Un. st.Mary’s) su Brexit, “momento di crisi nazionale. Speriamo regga il governo May”

(Londra) “Siamo in un momento di crisi nazionale e spero che l’alleanza del primo ministro Theresa May con il partito nazionalista nordirlandese Dup duri, almeno per i due anni di negoziati sul Brexit, perché, se torniamo alle urne, il leader laburista di estrema sinistra Jeremy Corbyn vincerà, e le sue posizioni estreme, con le divisioni che provocano nel suo partito e nel Paese, potrebbero paralizzare il Regno Unito”. Francis Davis, cattolico e politologo, docente all’università londinese di st.Mary’s, dove l’insegnamento è ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, pensa che il Regno Unito stia attraversando un momento “difficilissimo”, con l’economia che, negli ultimi sei mesi, ha rallentato e l’inflazione è peggiorata. Consulente dei governi di Gordon Brown e David Cameron in materia di religione, il professor Davis è convinto che, se un governo laburista prendesse il posto di quello conservatore, i problemi di oggi diventerebbero ancora più gravi perché, dice al Sir, “non solo ce ne andremmo dall’Unione europea ma dovremmo rivedere il nostro rapporto con la Nato, raffreddare i rapporti con gli Stati Uniti magari riavvicinandosi a Putin”. “Ci troviamo a dover rimpatriare 40 anni di legislazione europea, più di trentamila regolamenti e normative che devono essere di nuovo approvate dal parlamento”, spiega Davis. “Si tratta di un compito così oneroso che una parte del partito conservatore pensa che non ne valga neppure la pena”.