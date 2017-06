Pastorale: don Sivera (Torino), “la nostra comunità è nata insieme al territorio, le persone hanno trovato accoglienza, attenzione e accompagnamento”

(Torino) – “La nostra comunità è nata insieme al territorio, al servizio di quelle persone che lì sono venute ad insediarsi e che nella comunità parrocchiale hanno trovato accoglienza, attenzione e accompagnamento”. Lo ha raccontato questa mattina don Gianfranco Sivera, parroco a Nichelino (To), intervenendo a Pianezza alla tavola rotonda nell’ambito della 67ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale del Centro di orientamento pastorale. Don Sivera ha ripercorso la storia della nascita della parrocchia Madonna della Fiducia e S. Damiano, in un quartiere popolare di Nichelino, nella prima cintura di Torino. “Qui – ha ricordato – le persone si sentivano totalmente estraneo al resto della città”. “Nella comunità parrocchiale hanno trovato accoglienza, che è sempre stata verso tutti, anche chi è ai margini della comunità civile ed ecclesiale”. Per esempio “con la comunità sinti c’è un rapporto costante e quotidiano”. “La nostra comunità ha fatto di ciò che poteva essere un limite o una fragilità, un’occasione di opportunità sia per coloro che sono parte del contesto ecclesiale sia per chi era ai margini della comunità e che così ha potuto essere valorizzato e inserito”. Inoltre, anche come conseguenza della denominazione della parrocchia voluta dal card. Ballestrero, “la comunità diventa occasione e opportunità per infondere fiducia. Una responsabilità grande perché ci viene chiesto di essere sempre più affidabili”. Don Sivera ha rilevato poi come la parrocchia sia diventata “spazio di attenzione per coloro che vivono il disagio della mancanza di lavoro”. Per loro, “abbiamo avviato percorsi per essere inseriti, orientati, formati e accompagnati”. Nella parrocchia c’è poi “un’attenzione costante, aprendo gli occhi sulla realtà e aiutando a rendere chi ha compiti istituzionali sempre più sensibili e vicini alle persone che vivono sul territorio”. Infine, “l’accompagnamento, cioè prendere per mano e aiutare le persone a non sentirsi sole affrontando insieme i diversi momenti particolarmente difficili della loro vita”.