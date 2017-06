Papa Francesco: il saluto alla Delegazione del Patriarcato ecumenico, “il Signore ardentemente desidera vedere tutto riunito il suo gregge”

“Lo stesso Signore, che ardentemente desidera vedere tutto riunito il suo gregge, benedica e custodisca il Patriarca ecumenico e anche la Delegazione del Patriarcato ecumenico. Benedica il caro Fratello Bartolomeo, che qui l’ha inviata in segno di comunione apostolica”. È il saluto che al termine dell’omelia Papa Francesco ha rivolto alla Delegazione del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, inviata da Sua Beatitudine Bartolomeo, come di consueto, per la Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni della Città di Roma. La delegazione è guidata da Sua Eminenza Job, arcivescovo di Telmessos, accompagnato dai padri Ambrosios Chorozidis e Agathanghelos Siskos.