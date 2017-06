Papa Francesco: Angelus, “specialmente nel momento della prova, Dio ci tende la mano”

“Specialmente nel momento della prova, Dio ci tende la mano, viene in nostro aiuto e ci libera dalle minacce dei nemici”. È il messaggio lanciato da Papa Francesco questa mattina all’Angelus recitato dal Palazzo Apostolico, nel giorno in cui Roma celebra la festa dei santi Pietro e Paolo. Un Angelus dedicato alla figura di questi due apostoli che, ha ricordato il Papa, “furono mandati da Gesù ad annunciare il Vangelo in ambienti difficili e in certi casi ostili”, vittime di “persecuzioni subite a causa del Vangelo”. “Entrambi, con le loro vicende personali ed ecclesiali dimostrano e dicono a noi, oggi, che il Signore è sempre al nostro fianco, cammina con noi, non ci abbandona mai”. “Ma – ha subito aggiunto Francesco – ricordiamoci che il nostro vero nemico è il peccato, e il Maligno che ci spinge ad esso. Quando ci riconciliamo con Dio, specialmente nel Sacramento della Penitenza, ricevendo la grazia del perdono, siamo liberati dai vincoli del male e alleggeriti dal peso dei nostri errori. Così possiamo continuare il nostro percorso di gioiosi annunciatori e testimoni del Vangelo, dimostrando che noi per primi abbiamo ricevuto misericordia”.