Pace: Comunità di Sant’Egidio, anche Angela Merkel all’incontro internazionale nello “spirito di Assisi” che si terrà in Germania a settembre

Aumentano giorno dopo giorno le adesioni a “Strade di Pace”, l’incontro internazionale promosso ogni anno dalla Comunità di Sant’Egidio nello “spirito di Assisi”, movimento di dialogo tra le religioni e con il mondo della cultura, nato dopo la storica giornata di preghiera per la pace indetta da Giovanni Paolo II nell’ottobre 1986. In una conferenza, che si è svolta questa mattina a Osnabrück, la diocesi tedesca che insieme a Münster, ha offerto di ospitare l’evento dal 10 al 12 settembre – nel cuore dell’Europa – è stata annunciata la partecipazione a “Strade di pace” della cancelliera Angela Merkel, che si aggiunge a numerose altre autorità istituzionali e leader delle religioni mondiali.

Cesare Zucconi, per la Comunità di Sant’Egidio, ha ricordato, in questo momento storico attraversato da troppi conflitti e dal terrorismo, la necessità di insistere sulla dissociazione delle religioni dalle guerre e da ogni tipo di violenza: “C’è bisogno oggi di una visione globale ed ecumenica”. Il vescovo di Münster, Felix Genn, ha invitato a “continuare a credere di poter cambiare il mondo, come fa Sant’Egidio, nata nel ’68 quando c’era un anelito di cambiamento nella società”, mentre il vescovo di Osnabrück, Franz Joseph Bode, ha ricordato che a “Strade di Pace” parteciperanno numerosi testimoni dai Paesi in guerra: “Non è teoria, ascoltiamoli: chiedono a noi di essere artigiani di pace”. Nel settembre scorso ad Assisi, a 30 anni dalla giornata indetta da Wojtyla, aveva partecipato all’incontro internazionale anche Papa Francesco sottolineando che “non c’è nessuna guerra santa, solo la pace è santa”.