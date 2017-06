Mosul: Unicef, “i bambini devono essere tenuti fuori dai pericoli”

“Migliaia di bambini continuano ad essere intrappolati in una violenza implacabile nei quartieri della Città Vecchia di Mosul Ovest, visto che i combattimenti si sono fortemente intensificati nelle ultime ore. I bambini stanno affrontando diverse minacce alla loro vita; alcuni sono bloccati dai combattimenti e si nascondono nei seminterrati, timorosi di un prossimo attacco; altri che cercano di fuggire rischiano di essere colpiti o feriti. Ci sono notizie di centinaia di civili che sono già stati uccisi e utilizzati come scudi umani”. È la denuncia dell’Unicef, attraverso le parole di Peter Hawkins, rappresentante Unicef in Iraq. “I ragazzi e le ragazze che sono riusciti a fuggire mostrano segni di moderata malnutrizione e portano con loro ferite psicosociali dovute al conflitto, come conseguenza di ciò che hanno passato – prosegue l’Unicef -. La difficile situazione di questi bambini e la loro sopravvivenza devono rimanere una priorità assoluta ora, nelle settimane e nei mesi successivi”. L’Unicef ribadisce la sua richiesta a tutte le parti in conflitto “di proteggere i bambini in ogni momento. I bambini devono essere tenuti fuori dai pericoli”.