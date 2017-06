Migranti: mons. Intini (Tricarico), “tornare a guardare negli occhi le persone per affrontare i grandi problemi”

“Tornare a guardare negli occhi le persone per affrontare i grandi problemi del nostro tempo”. È stato questo l’invito di mons. Giovanni Intini, vescovo di Tricarico, ieri sera a Matera durante la Festa di Avvenire, che ha dedicato un dibattito sul tema “Il Mediterraneo e il Mondo che cambia: il fenomeno migratorio”. Mons. Intini ha citato i versi del poeta francese Edmond Jabès tratti dal “Libro dell’ospitalità”. “Servono per incoraggiarci a ritrovare la voglia di guardare, di accorciare le distanze dagli altri. Ma prima bisogna accorciale con noi stessi – ha affermato -. Così riusciremo a trovare uno spazio di integrazione per chi è diverso da noi, per coloro che noi non riusciamo a mettere a fuoco. Avvicinandoci riusciamo a inquadrare il loro volto”. Ed ecco la proposta del vescovo: “Tornare a guardare negli occhi le persone può darci l’opportunità di fare questo cammino personale per cercare di avvicinarci ai macro-problemi del nostro tempo, che si possono affrontare se c’è una disponibilità personale a guardare, ad accorciare le distanze e a dialogare”.