Giovani: sabato e domenica a Castellammare di Stabia “Chi Ama Chiama”

C’è grande attesa a Castellammare di Stabia per il “Chi Ama Chiama” che si terrà al Porto di Castellammare sabato e domenica. Organizzato dall’ Associazione Comunità Tabor di Castellammare di Stabia e giunto ormai alla sua quarta edizione, l’evento vede coinvolti nella realizzazione quasi un centinaio di ragazzi accomunati dallo stesso obiettivo: “Fare festa e condividere la gioia che, tangibilmente, alimenta e sostiene il percorso di vita di chi crede”. Il filo conduttore sarà l’enciclica di Papa Francesco “Laudato Si'”. Quest’anno la Comunità Tabor ha scelto di articolare il ChiAmaChiama in due giornate, per allargare ulteriormente la già nutrita partecipazione di artisti, associazioni, volontari. In entrambi i giorni al porto di Castellammare sarà allestito un villaggio animato, una vasta area che comprenderà lo Street Food ovvero un’area di esposizione di prodotti tipici del territorio stabiese, settori di intrattenimento e spettacolo in cui si esibiranno artisti di strada e artisti locali, un’area bambini per il divertimento dei più piccoli, e uno spazio dedicato alla Street Art, arte di strada a cura di giovanissimi che si esprimeranno attraverso graffiti e pitture live.

Nel Villaggio ci sarà inoltre uno spazio in cui saranno presenti diverse associazioni del territorio con iniziative di divulgazione delle loro attività ed esposizione-vendita di propri prodotti. Molti gli ospiti delle due giornate. Tra gli altri, don Maurizio Patriciello, don Luigi Epicoco, Marco Giordano. Fulcro della serata del 2 luglio sarà l’adorazione eucaristica presieduta da mons. Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia. Un momento fortemente sentito dall’intera Comunità Tabor, che da quasi tre anni si riunisce ai piedi del Santissimo Sacramento ogni settimana in occasione del “Vogliamo Vedere Gesù”, una adorazione eucaristica guidata da don Fabio di Martino e dalla Comunità intera.