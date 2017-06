Germania: al Bundestag il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Sternberg (Zdk), iter legislativo affrettato

“Come presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi sono molto preoccupato e vedo un errore nella precipitosa proposta di legge che s’intende portare a termine in questa settimana”, scrive Thomas Sternberg, presidente dello ZdK alla vigilia del voto che domani dovrebbe svolgersi al Bundestag tedesco sulla proposta di legge che prevede l’apertura dell’istituto giuridico del matrimonio anche a coppie dello stesso sesso. Per i laici tedeschi, scrive Sternberg in una nota, “è assodato: rispettiamo tutti i rapporti di coppia fondati sulla reciproca e durevole responsabilità, sulla fedeltà e sull’impegno”, valori che “si realizzano nel matrimonio e nelle unioni registrate”, che sono “un bene e una ricchezza per la nostra società e la nostra convivenza”. Secondo il presidente Sternberg, però, “i due istituti non sono identici” nonostante l’alto riconoscimento che entrambe meritano ed è quindi “legittimo e giusto continuare a fare una differenza terminologica”. Sternberg precisa però che “non tutti i membri dello ZdK e tutti i parlamentari cattolici” sono della stessa opinione e che “nella votazione al Bundestag varrà il rispetto della decisione secondo coscienza di ogni parlamentare”. Sternberg ribadisce però in conclusione della nota i “grandi dubbi” sull’iter giuridico intrapreso; “un più lungo percorso di discussione e di dibattito parlamentare sarebbe stato un bene per la qualità e la legittimità dello sviluppo normativo di una questione così importante per l’evoluzione sociale”.