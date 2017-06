Festa di Avvenire: sabato 1° luglio si concluderà a Tursi con il concerto di pianoforte del card. Baldisseri

La Festa di Avvenire, organizzata in Basilicata, si concluderà a Tursi (Mt) sabato 1° luglio, con il concerto di pianoforte del card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. “Numerosi gli interventi di uomini politici, del mondo del lavoro e delle realtà associative che hanno reso il programma decisamente orientato verso tematiche grande attualità culturale ed ecclesiale. L’intervento di mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, il primo giorno, e del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, hanno permesso di sperimentare l’abbraccio di una Chiesa che, in Italia, dialoga con il mondo e che desidera evangelizzare ‘facendo cultura sul territorio’, promuovendo la vita buona del Vangelo mentre si fa prossima dell’uomo del suo tempo”, si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi di Tursi-Lagonegro.

Mons. Vincenzo Orofino, concludendo la prima serata, ricorda la nota, richiamava proprio questo contesto cristiano: “La Chiesa è nel mondo per fare proprie le istanze, le speranze e le gioie di ogni uomo, senza temere di sporcarsi le mani ma con lo stupore di chi sa riconoscere che, con la grazia divina e le forze umane di cui dispone, compie l’opera di Dio che rende partecipe del suo amore”. Il cristiano, per Orofino, è “come un cercatore di oro, che vuole trovare in mezzo al fango il metallo prezioso che può cambiare la sua vita: l’incontro con Dio è personale e accade nelle circostanze della vita vissuta nel mondo perciò, parafrasando la Lettera a Diogneto, il cristiano è per il mondo ciò che l’anima è per il corpo. Così la fede diventa cultura e quindi criterio di giudizio delle vicende della storia”.

Sarà proprio Orofino a porgere il benvenuto al card. Baldisseri sabato 1° luglio a Tursi, dove si svolgerà la Giornata conclusiva della Festa di Avvenire. Alle ore 17.30 è prevista la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore nella Rabatana che custodisce il presepe in pietra di Altobello Persio e il trittico del Maestro di Offida (Scuola di Giotto). Alle ore 21 nella cattedrale si terrà il concerto di pianoforte del card. Baldisseri, durante il quale saranno letti testi poetici, odi a Dio e alla grandezza dell’uomo. Eseguirà alcuni brani la Corale polifonica “Regina Anglonensis” della cattedrale di Tursi, diretta dal maestro Francesco Muscolino, che quest’anno festeggia i primi vent’anni della sua attività.