Festa dei SS. Protomartiri Romani: domani il card. Ravasi presiede la commemorazione con la solenne processione nei giardini vaticani

Domani, 30 giugno, il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, presiederà la tradizionale commemorazione dei SS. Protomartiri Romani organizzata dalla Pontificia Accademia Cultorum Martyrum. Alle 18 la Messa aprirà le celebrazioni nella chiesa di S. Maria in Camposanto in Vaticano. Al termine si snoderà la solenne processione con il SS. Sacramento lungo il percorso nei giardini vaticani che ripercorre le strade dell’antico circo neroniano cosparse del sangue dei Protomartiri. La solenne benedizione eucaristica verrà impartita in piazza dei Protomartiri Romani durante un momento di raccoglimento e preghiera. I fedeli sono invitati al sacro rito che vedrà, come ogni anno, la partecipazione degli Ordini religiosi, degli Ordini cavallereschi e dei fedeli delle parrocchie romane. L’’ingresso in Vaticano, per tutti coloro che vorranno intervenire, è previsto dal piazzale del S. Uffizio, cancello Petriano, dalle ore 17.30.