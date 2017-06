Diocesi: mons. Pizziol, “l’unità pastorale luogo ecclesiale della comunione”

La Cancelleria vescovile di Vicenza ha reso noti i primi provvedimenti relativi alle nomine e ai trasferimenti nel clero diocesano che diverranno operativi dal prossimo mese di settembre 2017. Il vescovo, mons. Beniamino Pizziol, ha voluto accompagnare la pubblicazione dei nuovi incarichi con un messaggio in cui rivolge innanzitutto un sentito ringraziamento “ai sacerdoti e ai diaconi per la dedizione e la passione con cui svolgono il loro ministero”. Alle comunità coinvolte nei cambiamenti il vescovo chiede “di accoglierli e accompagnarli con vivo senso di comunione e corresponsabilità, senza cercare di trattenere il sacerdote, anche se umanamente è comprensibile la sofferenza di doversi separare dalle persone con cui si è condiviso un tratto significativo di strada”.

Nel suo messaggio mons. Pizziol conferma, inoltre, la scelta della diocesi di formare “piccole comunità sacerdotali che si prendano cura di più parrocchie nella logica delle unità pastorali”, la cui creazione non comporta affatto la soppressione o la mortificazione delle singole parrocchie, ma piuttosto il loro mettersi in relazione per collaborare reciprocamente in una logica di pastorale integrata. “L’unità pastorale – conclude il vescovo – diviene in questo senso il luogo ecclesiale della comunione, della corresponsabilità della sinodalità e della ministerialità tra più comunità di un determinato territorio per annunciare il Vangelo in un mondo complesso ma assettato di parole e di gesti di misericordia e di speranza”.