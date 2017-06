Dialogo interreligioso: Bruxelles, comunità ebraica assegna un premio al presidente del Parlamento europeo Tajani

(Bruxelles) Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, è stato ospite ieri sera alla Grande Sinagoga di Bruxelles in una cerimonia dedicata al suo lavoro a favore del dialogo interreligioso. Come riconoscimento per il suo impegno nel “costruire ponti tra religioni e tra l’Ue e tra varie confessioni”, verrà piantato un boschetto di diciotto alberi in Israele, numero simbolo di vita e di buona fortuna nella tradizione ebraica. Con questo riconoscimento la comunità ebraica “augura anche lunga vita al processo di integrazione europea”. Tajani ha commentato: “Sono grato e orgoglioso per questo riconoscimento. È il risultato di un lungo cammino fatto insieme, per consolidare uno dei punti forti dell’Europa: il dialogo. Sono ottimista, perché siamo forti e questa forza proviene dalla nostra identità, che ci unisce più di quelli che vogliono dividerci. Bisogna impegnarsi per difendere la nostra identità e integrare il cambiamento. In questo contesto, le religioni hanno un ruolo chiave, perché rappresentano i valori che sono alla base della nostra civiltà: la tolleranza, la centralità della persona, la misericordia, la pace. Il dialogo tra la politica e le religioni è dunque fondamentale. Solo attraverso il dialogo intra religioso e la tolleranza potremmo batterci contro ogni forma di fondamentalismo e radicalizzazione”.