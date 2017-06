Chiese in Europa: Ccee, incontro dei segretari generali delle Conferenze episcopali sull’Europa “al plurale”

Quale ruolo per la Chiesa in un’Europa “al plurale”? Sull’attuale “contesto europeo, segnato da un pluralismo sociale, culturale, politico ed economico”, i segretari generali delle Conferenze episcopali in Europa si confronteranno, in una quattro giorni di lavoro a Bucarest, individuando le sfide e condividendo le esperienze. I lavori – si legge in un comunicato diffuso oggi dal Ccee – saranno aperti nel pomeriggio del 30 giugno prossimo dal segretario generale del Ccee, mons. Duarte da Cunha, e dal segretario generale della Conferenza episcopale rumena, don Francisc Ungureanu. Nella sessione di apertura, interverranno anche l’arcivescovo metropolita latino di Bucarest, mons. Ioan Robu, il vescovo greco-cattolico della capitale, mons. Mihai Frațilă, e il nunzio apostolico per la Romania e la Repubblica Moldova, mons. Miguel Maury Buendía. Oltre a un momento di presentazione della Chiesa in Romania, nell’anno in cui ricorre il 10° anniversario della Terza assemblea ecumenica europea di Sibiu, il pomeriggio sarà dedicato al tema dell’incontro “Il ruolo della Chiesa, in particolare delle Conferenze episcopali, in un’Europa pluralista”, introdotto da Daniel Barbu, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bucarest.

L’incontro prevede momenti di condivisione su alcune questioni di attualità, in particolare intorno al tema della pastorale della famiglia e di quella dei migranti, la preparazione delle Conferenze episcopali al prossimo Sinodo sui giovani; la questione della tutela dei bambini nella Chiesa, il dialogo con i musulmani e, per finire, il dialogo ecumenico. I segretari generali visiteranno le case d’accoglienza per bambini a Singureni e a Voluntari, una chiesa in costruzione per la comunità a sud di Bucarest, e la Prigione Jilava – luogo di martirio del beato Vladimir Ghika ed altri testimoni della fede. I lavori si concluderanno lunedì 3 luglio e il giorno dopo sarà rilasciato alla stampa un comunicato finale.