Chiesa d’Italia: card. Bassetti, “una madre che accoglie e va verso le periferie per rivolgersi a ogni uomo”

“Ripercorrendo la storia della nostra Chiesa credo che possiamo essere fieri di affermare che è stata una Chiesa che ha sofferto con l’umanità perché l’ha amata. La Chiesa non è fine a se stessa ma destinata agli altri. Ecco perché Francesco dice che non vuole una Chiesa autoreferenziale ma estroversa”. Lo ha detto questo pomeriggio il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, delineando le caratteristiche della “Chiesa d’Italia”, durante un incontro nell’ambito della Festa di Avvenire. Bassetti ha ricordato anche una frase di don Primo Mazzolari, “La Chiesa è un’ambulanza che raccoglie chi cade”: “Sessant’anni prima qualcuno aveva già detto le stesse cose di Francesco”, ha aggiunto il presidente della Cei, che ha indicato anche un’altra caratteristica della Chiesa, quella di essere “madre”, “una madre che nutre e allatta i figli. Per questo motivo deve essere accogliente e andare verso le periferie per rivolgersi a ogni uomo”.