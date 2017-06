Chiesa d’Italia: card. Bassetti, “la religiosità popolare alla base dell nuova evangelizzazione”

“La religiosità popolare sta alla base della nuova evangelizzazione. Lo dice il Papa nell’Evangelii Gaudium e lo ribadiamo anche noi. Nonostante i processi di scristianizzazione che caratterizzano la società, la Chiesa italiana è ancora una Chiesa di popolo. Me lo hanno confermato anche cardinali e vescovi europei che ho incontrato in occasione del recente Concistoro”. Lo ha detto questo pomeriggio il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, delineando “La Chiesa d’Italia”, durante un incontro nell’ambito della Festa di Avvenire. “C’è un legame forte tra cultura religiosa e identità italiana”, ha aggiunto ricordando che “tutta la Penisola è caratterizzata da grandi figure di santi”. Un fatto, ha ricordato Bassetti, già riconosciuto da Paolo VI nell’Evangelii Nuntiandi, che “sancì l’importanza di questa pietà popolare, perché manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere. Oggi questa lezione ha in Papa Francesco un erede appassionato: nella pietà popolare il popolo evangelizza continuamente se stesso, scrive Francesco”. Infine, Bassetti ha individuato nella figura di Maria “l’espressione più alta della religiosità popolare, il luogo dell’anima in cui confluiscono emozioni, devozioni, speranze, preghiere, riflessioni e meditazioni. La Vergine è davvero un segno di consolazione e sicura speranza”.