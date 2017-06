Card. Pell: il 18 luglio davanti alla corte di Melbourne” per l’udienza preliminare di un processo per “molteplici accuse e denunce” per reati sessuali del passato

“Il Cardinale Pell dovrà presentarsi il prossimo 18 luglio di fronte alla corte di Melbourne” per l’udienza preliminare di un processo che lo vede al centro di “molteplici accuse” e “molteplici denunce” per reati sessuali del passato. A notificare l’avviso di comparizione è stata la Polizia dello stato di Victoria che l’ha trasmessa ai legali del cardinale australiano già arcivescovo di Melbourne e ora prefetto per gli affari economici del Vaticano. Come riferisce anche il sito della diocesi di Sydney, il vice-commissario di Polizia Shane Patton che ieri ha dato la notizia in conferenza stampa ha precisato: “È importante notare che nessuna delle accuse mosse contro il cardinale Pell è stata fino ad ora esaminata da alcun tribunale”. Patton ha anche precisato che “Il cardinale Pell, come ogni altro convenuto, ha diritto a un giusto processo e quindi è importante consentire che il processo si svolga secondo il proprio corso naturale” e ha altresì precisato che per il card. Pell “non c’è stata alcuna modifica delle procedure” ed è “stato trattato come qualsiasi altra persona venga investigata”. La Polizia, che ieri non ha risposto a nessuna domanda dei giornalisti ha chiesto che “sia permesso di procedere e consentire che la giustizia sia accordata a tutte le parti coinvolte”.