Adozioni internazionali: Aibi, il 6 luglio “Open Day” nelle sue sedi di nove città italiane

“L’adozione è una cosa meravigliosa e adottare è ancora possibile!”. Con questo slogan Aibi – Amici dei bambini chiama le famiglie a raccolta il prossimo 6 luglio per confrontarsi, discutere e trovare insieme soluzioni alla crisi delle adozioni internazionali degli ultimi tre anni; “conseguenza – sostiene – di un grave disinteresse dei governi” e di “campagne mediatiche diffamatorie”. Nell’invito, l’associazione indica le proprie sedi in nove città italiane dove giovedì 6 luglio si svolgerà l’Open Day specificando che “il rilancio delle adozioni internazionali parte dalla famiglia con le famiglie”. Appuntamento il 6 luglio alle 18.30 a Barletta – Sede Aibi, Viale del Santuario 13; Bolzano – Sede Aibi, Via Isarco 6; Firenze – Sede Aibi, Via Ponte alle Mosse 32/34; Macerata – (c/o Centro Servizi per la famiglia di La Goccia Onlus), Via Roma 362; Mestre – Sede Aibi, Via Querini 19/A; Milano – Sede Aibi, Via Marignano 18 Mezzano di S. Giuliano Milanese; Roma – Sede Aibi, Via Bargoni 8 (Scala A – int.3); Salerno – Sede Aibi, Via Bastioni 4 c/o Caritas diocesana; Cagliari – Sede Aibi, Via Mons. Giuseppe Cogoni 7A.