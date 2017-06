Usura: mons. Galantino, “non lasciateci soli nel contrasto a questo dramma che coinvolge milioni di famiglie”

“Se ci fermiamo a vedere titoli giornali e l’agenda politica sembra che il problema dell’usura non esista, invece sono milioni le famiglie che vedono compromesso il loro progetto di vita di ogni giorno. Ma queste persone non possono rimanere ai margini delle agende politiche. La Chiesa nella vicinanza a queste persone fa Vangelo”. Lo ha detto mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, a margine dell’Assemblea annuale della Consulta nazionale antiusura, in corso a Roma. L’impegno della Chiesa è capillare, ma vorremmo che l’impegno della Chiesa non fosse solo riconosciuto, ma accompagnato in questo percorso, evitando altre pastoie burocratiche, perché i poveri non ci aspettano”. Ricordando l’impegno dei media Cei nel contrasto all’usura, per mons. Galantino “se si resta indifferenti, evidentemente si è orientati altrove”.