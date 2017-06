Usura: Mattarella, “piaga dolorosa per società”

“L’usura è una piaga dolorosa per la società non solo perché rappresenta un canale privilegiato di speculazione per i gruppi familiari, ma soprattutto perché ad essa ricorrono persone in stato di bisogno, con la speranza di risollevarsi da situazioni di sofferenza economica, nelle quali, invece, vengono ancor più trascinate, pregiudicando irrimediabilmente anche le proprie famiglie”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un telegramma a mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale antiusura, in occasione dell’Assemblea nazionale e del convegno “22 anni a servizio delle persone vittime di usura”, in corso a Roma. “I progressivi successi nel contrasto all’usura, raggiunti grazie alla mobilitazione della magistratura e delle forze dell’ordine, non sono sufficienti per sconfiggere lo strozzinaggio. Per raggiungere tale obiettivo è determinante la promozione di una nuova cultura della legalità che riguarda tutti: nell’agire quotidiano, nei comportamenti personali, nella percezione del bene comune, nell’etica pubblica”, ha aggiunto. “l’attività che silenziosamente ma efficacemente la Consulta svolge è la dimostrazione che lo Stato funziona laddove i suoi cittadini s’impegnano concretamente e con professionalità per il bene della comunità”, conclude Mattarella.