Ue: Consiglio proroga di sei mesi le sanzioni economiche verso la Russia. “Non attuati accordi di Minsk”

(Bruxelles) Il Consiglio Ue ha prorogato oggi le sanzioni economiche “riguardanti settori specifici dell’economia russa fino al 31 gennaio 2018”. La decisione fa seguito, spiega una nota, “all’aggiornamento del presidente Macron e della cancelliera Merkel al Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 in merito all’attuazione degli accordi di Minsk, che ha aperto la strada al rinnovo delle sanzioni per un ulteriore periodo di sei mesi”. Il Consiglio ha formalizzato oggi tale decisione “mediante procedura scritta e, in linea con quanto previsto per tutte queste decisioni, all’unanimità”. Introdotte inizialmente per un anno il 31 luglio 2014, in risposta alle azioni della Russia “volte a destabilizzare la situazione in Ucraina”, tali misure sono state poi rafforzate nel settembre 2014. Riguardano il settore finanziario, dell’energia, della difesa e dei beni a duplice uso. Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo aveva convenuto di far dipendere la durata delle sanzioni dalla piena attuazione degli accordi di Minsk, che doveva avvenire entro il 31 dicembre 2015. “Dal momento che ciò non è avvenuto e gli accordi non sono ancora stati pienamente attuati, il Consiglio ha prorogato le sanzioni”.