Terremoto: domenica 2 luglio si inaugura ad Amatrice campo di calcetto grazie a donazione delle Comunità ebraiche d’Italia

A poco meno di un anno dal sisma, nel pomeriggio di domenica 2 luglio si inaugura un campo di calcetto realizzato con una donazione dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Il primo impianto sportivo che torna disponibile per le popolazioni terremotate. “Un’iniziativa – si legge in un comunicato diffuso dall’Ucei – che nasce con l’obiettivo di regalare un luogo di svago, incontro e convivialità che possa resistere nel tempo. Perché la gente di Amatrice merita non soltanto ammirazione per come sta reagendo al dramma che l’ha colpita negli scorsi mesi, ma anche un aiuto concreto”. L’impianto è stato costruito a Scai, la frazione più popolosa di Amatrice. Ha assicurato tra gli altri la sua presenza all’evento il sindaco Sergio Pirozzi, premiato quest’anno dagli allenatori italiani con la prestigiosa Panchina d’Oro.