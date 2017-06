Salute: Ospedale Bambino Gesù, ad aprile morta una bambina affetta da sindrome genetica per insufficienza respiratoria in corso di infezione da morbillo

“Una bambina di 9 anni affetta da sindrome genetica è deceduta ad aprile al Bambino Gesù per insufficienza respiratoria e di altri organi in corso di infezione da morbillo (multiorgan failure)”. Lo fa sapere l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, in una nota diffusa oggi. “La bambina presentava una malattia cronica di base con compromissione neurologica e infezioni respiratorie ricorrenti – precisa la nota -. Le persone con malattie croniche di base, quali quelle presentate dalla paziente, hanno un rischio più elevato di avere forme gravi di morbillo, infezione la cui mortalità è pari a 0,5-1 caso ogni 1000 malati. La bambina, non vaccinata, era giunta in Ospedale già affetta da morbillo ed era stata ricoverata in Terapia intensiva per la necessità di assistenza respiratoria”. Dal 1° gennaio 2017 a oggi, ricorda ancora la nota, al Bambino Gesù si sono registrati oltre 70 ricoveri per morbillo.