Resistenza: Di Segni (Ucei), “con Medaglia d’oro a Brigata Ebraica Istituzioni italiane scrivono pagina importante per la memoria e l’impegno”

“Con il via libera al conferimento della Medaglia d’oro alla Brigata Ebraica arrivato pochi minuti fa da parte della Commissione Difesa del Senato le istituzioni italiane scrivono una pagina fondamentale di memoria, ma soprattutto di impegno rivolto al futuro”. Lo afferma la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), Noemi Di Segni. “Questo solenne riconoscimento, merito in particolare della parlamentare Lia Quartapelle prima firmataria disegno di legge, è chiaro un segnale rivolto al Paese – aggiunge Di Segni -. A chi da sempre si schiera a difesa di determinati valori, a chi invece propende per iniziative e ideologie di segno opposto. Da oggi la memoria della Brigata, protagonista in prima linea nella liberazione del Paese dal nazifascismo, è un patrimonio comune a tutti gli italiani. Non nascondo un profondo orgoglio e una profonda commozione”.