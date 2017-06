Politica: Mcl, a Marsala il 30 giugno un dibattito su “crisi della democrazia e dottrina sociale della Chiesa”

“Il nostro sistema democratico vive una crisi profonda, forse come non mai: lo dimostra, ancora una volta, la pervicace disaffezione dei cittadini al voto, con dati sempre più sconfortanti e ormai cronicamente attestati su nuovi minimi storici. Allora quali risposte dare? Come ripartire da una reale rappresentanza politica e dalla partecipazione dei cittadini? Quali indicazioni ci offre la dottrina sociale della Chiesa?”. Se ne parlerà a Marsala il 30 giugno, presso il complesso monumentale San Pietro, nel corso di un’iniziativa organizzata dalla diocesi di Mazara del Vallo in collaborazione con Mcl (Movimento cristiano lavoratori): un incontro intitolato “Crisi della democrazia e dottrina sociale della Chiesa”, cui parteciperanno dirigenti nazionali del Movimento oltre a tutti i quadri dirigenti di Mcl Sicilia, chiamati per un confronto su questioni essenziali come la nuova legge elettorale, la partecipazione, la democrazia. “Un incontro – sottolinea il Movimento – particolarmente importante dal punto di vista politico, che da un lato cade all’indomani di un voto amministrativo che ha ribadito la totale assenza di certezze e, dall’altro, anticipa riflessioni sostanziali anche in vista delle consultazioni regionali del prossimo novembre e, a seguire, delle elezioni politiche nazionali”. Per Carlo Costalli, presidente Mcl, “il rischio di questa crisi della rappresentanza è che si smarrisca il senso di un popolo, che si retroceda ad un individualismo che distrugga ogni tessuto connettivo e che la protesta sfoci in populismi inutili e dannosi”. Al dibattito parteciperanno, oltre al presidente Mcl, anche il vice presidente della Fondazione italiana Europa popolare, Pietro Giubilo, e mons. Francesco Rosso, canonico della Basilica di San Pietro in Vaticano. Le conclusioni saranno affidate a mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo.