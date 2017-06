Pastorale: Olivero (Sermig), “qui la periferia viene perché trova la porta aperta”

(Torino) – “Qui la ‘periferia’ viene perché trova la porta aperta. Ma la periferia non esiste perché, se trovi una porta aperta, diventi centro”. Lo ha affermato oggi pomeriggio Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di Torino, incontrando all’Arsenale della pace i partecipanti alla 67ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale organizzata dal Centro di orientamento pastorale e dedicata proprio al tema “Ri-partire dalle periferie”. Fondato nel 1963, il Sermig (Servizio missionario giovani) voleva “sostenere i missionari nel mondo ovunque fossero e qualunque colore della pelle avessero”. Poi nel 1983 inizia la “conversione” dell’ex arsenale militare di Torino, dove per anni si sono fabbricate armi. Da quel momento all’Arsenale della pace “si costruisce vita”. Dormitori, ospitalità, ambulatori medici, scuole. “Qui un’intuizione teorica è diventata pratica”, ha spiegato Olivero, aggiungendo che “il vero segreto è stata la preghiera”. “Quando siamo partiti – ha riconosciuto – certamente ho capito che ci voleva un sacco di soldi. Ma non ho voluto i soldi di politici o industriali per non dipendere da loro. Tanta gente si è commossa nel vedere tanti giovani volontari impegnati”. Oggi sono più di mille i volontari all’Arsenale. Il fondatore del Sermig ha poi parlato dell’importanza della “spiritualità della presenza”, raccontando che all’Arsenale “siamo attivi 24 ore su 24 e se non hai un’ossatura spiritualità scappi”.

Olivero ha parlato anche di come è nata la Fraternità ricordando che “qui sono nate oltre 100 vocazione”. E, ovviamente, delle “armi, che uccidono 5 volte perché già solo per essere pensate tolgono soldi a medicina e scuola, poi perché le intelligenze migliori che pensano alle armi potrebbero essere impiegate per la ricerca medica, per la costruzione delle case. Inoltre le armi quando vengono utilizzate uccidono e preparano la vendetta. E infine perché quando i soldati tornano a casa, nel ricordo delle schifezze che hanno fatto, impazziscono”. All’Arsenale, i partecipanti alla 67ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale hanno brevemente visitato le strutture, ascoltato alcune canzoni proposte da Marco Maccarelli e Mauro Tabasso del “Laboratorio del suono” del Sermig.