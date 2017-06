Papa Francesco: a Consulta antiusura, “sconfiggere queste piaghe sociali che generano fallimenti economici, familiari ed esistenziali”

“Compiacimento a quanti sostengono le vittime dell’usura e dell’azzardo, invitandole a un cammino di conversione e educazione, a un giusto rapporto con il denaro”. Lo esprime Papa Francesco, in un telegramma, a firma del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, indirizzato a mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale antiusura, in occasione dell’Assemblea nazionale e del convegno “22 anni a servizio delle persone vittime di usura”, in corso a Roma. Il Papa auspica che “il fondamentale contributo della fede cristiana alla crescita della persona e della società stimoli a una sempre più incisiva azione di evangelizzazione e promozione umana, incrementando la fraterna solidarietà e il rispetto della dignità di ogni persona”. Francesco invoca “la luce e la forza dello Spirito Santo per sconfiggere queste diffuse piaghe sociali che generano continui fallimenti non solo economici, ma anche familiari ed esistenziali, alimentando la cultura della prevenzione, della solidarietà e dell’educazione alla legalità”.